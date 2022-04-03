Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины

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Администрация муниципального района Челно - Вершинский Самарской области продолжает работу по закупке и безвозмездной установке автоматических пожарных извещателей в домах жителей района.

На этой неделе начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Челно-Вершинский и Шенталинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Чумаков и начальник отдела ГОЧС администрации м.р. Челно-Вершинский Алексей Мясников установили приборы в доме многодетной семьи, воспитывающей 6 детей из с. Челно-Вершины,

Автономные пожарные извещатели (АПИ) - специальные приборы, которые в случае задымления предупреждают об опасности громким звуковым сигналом.

Чаще всего датчики устанавливают на потолках жилых помещений. Площадь контроля каждого прибора до 80 кв. метров. При возникновении задымления, пожарный извещатель подаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже крепко спящего человека. Ведь по статистике большинство пожаров происходит именно в ночное время, когда человек может получить отравление продуктами горения не успев проснуться.

Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

Подача сигнала извещателя автоматически прекращается при устранении источника задымления. Как показывает статистика, такие устройства предупредили уже массу пожаров.

После установки АПИ инспекторы госпожнадзора провели с жильцами инструктаж по их использованию и напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, сообщает облМЧС.