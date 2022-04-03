Я нашел ошибку
Главные новости:
Гость из Москвы обокрал самарских подростков в транспорте
Гость из Москвы обокрал самарских подростков в транспорте
Фура с пивом протаранила грузовик с пельменями в Свердловской области
Фура с пивом протаранила грузовик с пельменями в Свердловской области
Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины
Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины
3 апреля россиян приглашают присоединиться к всероссийской акции по ходьбе
3 апреля россиян приглашают присоединиться к всероссийской акции по ходьбе
Новые волны ковида все меньше страшат россиян.
Новые волны ковида все меньше страшат россиян
В Москве за сутки выпало 45% месячной нормы осадков
при взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек, более тридцати пострадали
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек, более тридцати пострадали
В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажир
В Сызрани в ДТП пострадала девочка-пассажир
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины

3 апреля 2022 13:12
138
Сотрудники госпожнадзора установили пожарные извещатели в доме многодетной семьи из с. Челно-Вершины

Администрация муниципального района Челно - Вершинский Самарской области продолжает работу по закупке и безвозмездной установке автоматических пожарных извещателей в домах жителей района.

На этой неделе начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по м.р. Челно-Вершинский и Шенталинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Чумаков и начальник отдела ГОЧС администрации м.р. Челно-Вершинский Алексей Мясников установили приборы в доме многодетной семьи, воспитывающей 6 детей из с. Челно-Вершины, 

Автономные пожарные извещатели (АПИ) - специальные приборы, которые в случае задымления предупреждают об опасности громким звуковым сигналом.

Чаще всего датчики устанавливают на потолках жилых помещений. Площадь контроля каждого прибора до 80 кв. метров. При возникновении задымления, пожарный извещатель подаёт мощный звуковой сигнал, способный разбудить и предупредить об опасности даже крепко спящего человека. Ведь по статистике большинство пожаров происходит именно в ночное время, когда человек может получить отравление продуктами горения не успев проснуться.

Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами.

Подача сигнала извещателя автоматически прекращается при устранении источника задымления. Как показывает статистика, такие устройства предупредили уже массу пожаров.

После установки АПИ инспекторы госпожнадзора провели с жильцами инструктаж по их использованию и напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, сообщает облМЧС.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Безопасность пожилых людей на контроле сотрудников МЧС России
03 марта 2022, 13:18
Безопасность пожилых людей на контроле сотрудников МЧС России
Угроза жизни и здоровью может возникнуть у пожилых людей из-за того, что человек в силу возраста становится ограниченным в физических возможностях и способен... Происшествия
1463
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
21 февраля 2022, 13:19
Самарцев предупреждают: собираетесь в турпоход - зарегистрируйтесь
Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управление МЧС России по... Туризм
1771
Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой
06 февраля 2022, 12:29
Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой
Основная доля пожаров и погибших на них людей приходится на жилой частный сектор. Общество
1084
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
1595
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
784
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
557
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
575
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
552
Весь список