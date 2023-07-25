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Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход пешеход"

25 июля 2023 11:46
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сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход пешеход"

Вчера сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской социальной кампании "Твой ход пешеход", проходящей на территории г. Самара. Цель социальной компании - недопущение дорожно-транспортного травматизма среди разных социальных групп населения, от юных участников дорожного движения, заканчивая людьми пожилого возраста. Привлечение внимания водителей к проблемам перехода проезжей части, а также напоминание о культуре поведения на дороге.

Участниками мероприятия стали несовершеннолетние, отдыхающие в детском оздоровительном лагере "Авангард".

Ведущие мероприятия и сотрудники ГИБДД напомнили ребятами об основных Правилах дорожного движения, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, обсудили правила безопасного поведения на дороге, а также необходимость использования световозвращаюших элементов на одежде в темное время суток.

И конечно же в летнее время, как всегда, актуальной темой для разговора стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков. А именно, правильный и безопасный переход проезжей части, защитная экипировка, наличие и значение световозвращающих элементов на данных транспортных средствах.

Чтобы закрепить навыки безопасности, ребята поучаствовали в эстафете - кто быстрее оденет на своего друга - велосипедиста защитную экипировку.

В заключении мероприятия всех участников ждали подарки - световозвращающие элементы, которые ребята обещали обязательно носить на верхней одежде в темное время суток.

Теги: БДД

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