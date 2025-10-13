Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактическую акцию «Не превышай скорость!»

141

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Так, госавтоинспекторы Волжского района провели профилактическую акцию «Не превышай скорость!», в рамках которой побеседовали с водителями, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения и скоростного режима. Основная цель акции заключалась в профилактике аварийности и снижении числа дорожно-транспортных происшествий вследствие превышения скорости.

В завершение акции участникам вручили информационные буклеты и тематические магниты, в которых содержится полезная информация о правилах ПДД и советы по безопасному вождению.

В свою очередь автолюбители поблагодарили госавтоинспекторов за проведение важной акции и заверили, что будут беспрекословно соблюдать скоростной режим.