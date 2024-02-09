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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели познавательные беседы для детей

9 февраля 2024 11:42
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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели познавательные беседы для детей

Дошкольникам напомнили Правила дорожного движения и призвали использовать световозвращающие элементы.  

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий инспекторы дорожно-патрульной службы на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми.

Так, в Челно-Вершинах, в рамках акции «Минутка безопасности» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения провела с дошкольниками занятие «Пешеходный переход». В ходе мероприятия ребята не только освежили в памяти правила безопасного перехода через дорогу, но и узнали много нового и интересного! Также детям напомнили о важности использования световозвращающих элементов.

В Приволжье сотрудники полиции встретились с воспитанниками детского сада.  Дети вместе с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения разобрали значения дорожных знаков

и в игровой форме отвечали на вопросы, подготовленные гостями.

В Новокуйбышевске полицейские подготовили для ребят из детского сада активные игры, связанные с Правилами дорожного движения. В ходе активностей, дети не только смогли повеселиться, но и вспомнили важные правила безопасного нахождения на улице и вблизи дорог. Также дошколятам напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов на верхней одежде в темной время суток.

Аналогичное мероприятие прошло в Елховском районе.

Теги: БДД

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