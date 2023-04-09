Сотрудники ГИМС СО рассказывают школьникам о правилах безопасного поведения на воде в весенний период

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам и отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области регулярно проводят занятия по правилам безопасного поведения на водных объектах в школах Самарской области. На этих уроках школьники получают полезные знания о поведении вблизи водоемов и разбирают возможные происшествия на воде.

Недавно Самарский казачий кадетский корпус посетила начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова, где провела с учениками 9 класса беседу о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде в весенний период.

Наталья Васильевна напомнила учащимся, что правила безопасного поведения на воде важно соблюдать в любое время года, но во время половодья и паводка играть у рек и других водоемов и находиться там без присмотра взрослых особенно опасно. С 14 по 20 апреля планируются повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС, поэтому в этот период необходимо избегать нахождения на берегах рек и строго соблюдать меры безопасности.

В завершение урока Наталья Васильевна вручила школьникам памятки с информацией о правилах безопасного поведения на водоемах и выразила надежду на то, что ребята будут их придерживаться.

Профилактические беседы по соблюдению мер безопасности на водных объектах проходят в рамках занятий по основам безопасности жизнедеятельности. Они необходимы, чтобы донести до подрастающего поколения правила поведения на воде. По статистике, чаще всего несчастные случаи с детьми и подростками происходят из-за отсутствия со стороны взрослых должного внимания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО