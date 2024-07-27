Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов

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Для предупреждения несчастных случаев на воде сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области ежедневно проводят патрулирования водных объектов, направленные на выявление нарушителей и обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха у воды.

Профилактический рейд прошёл на акватории реки Волга.

Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров.

Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, некоторые родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.

Всего за время рейда было остановлено 5 судовладельцев. У двух из них были выявлены нарушения, устраненные на месте.

Сотрудники Центра ГИМС напомнили владельцам маломерных судов, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам или знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фото: ГУ МЧС СО