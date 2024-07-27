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Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу.
Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов
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Сотрудники ГИМС СО ежедневно проводят патрулирования водных объектов

27 июля 2024 14:46
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Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу.

Для предупреждения несчастных случаев на воде сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области ежедневно проводят патрулирования водных объектов, направленные на выявление нарушителей и обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха у воды.

Профилактический рейд прошёл на акватории реки Волга.

Инспекторы ГИМС проверяли у судовладельцев наличие удостоверений на право управления маломерным судном, техническое освидетельствование плавсредств и обеспечение безопасности пассажиров.

Часто встречаемыми нарушениями в ходе профилактических рейдов являются: отсутствие необходимых документов на судно, судоводительских прав, алкогольное опьянение водителя и движение маломерного судна по судовому ходу. Кроме того, некоторые родители халатно относятся к вопросу перевозки детей, забывая или игнорируя правила, где четко определено, что ребенок до 12 лет должен находиться на маломерном судне только в спасательном жилете.

Всего за время рейда было остановлено 5 судовладельцев. У двух из них были выявлены нарушения, устраненные на месте.

Сотрудники Центра ГИМС напомнили владельцам маломерных судов, что перед выходом на водные объекты необходимо постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном выходе на воду необходимо сообщать родственникам или знакомым информацию о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своевременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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