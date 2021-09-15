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Сотрудники ГИБДД проводят беседы в самарских школах

15 сентября 2021 11:11
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Сотрудники ГИБДД проводят беседы в самарских школах

Традиционно, в первые дни нового учебного года, сотрудники Госавтоинспекции посещают школы, где с учащимися проводят беседы по Правилам дорожного движения. Уроки дорожной грамотности проходят во всех образовательных организациях Самарской области. Юным участникам дорожного движения разъясняют, как правильно вести себя при переходе проезжей части дороги, в транспорте и предупреждают о дорожных ловушках.

Так, очередное занятие прошло для первоклассников медико-технического лицея Самары. Сотрудник ГИБДД напомнил учащимся основные правила для пешеходов, о том, что при переходе дороги надо быть предельно внимательным и осторожным, познакомив ребят с различными дорожными знаками. Особое внимание акцентировалось на использовании световозвращателей, которые влияют на безопасность пешеходов в темное время суток. 

Беседа получилась позитивной, дети задавали много вопросов и живо комментировали услышанное. В завершении встречи  сотрудники дорожной полиции подарили ребятам световозвращающие значки. 

Теги: ГИБДД школа

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