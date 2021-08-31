«День знаний встретим вместе!»: сотрудники ГИБДД на набережной проведут увлекательное мероприятие 

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1 сентября сотрудники Госавтоинспекции и общественники прямо на набережной река Волга проведут увлекательное мероприятие «День знаний встретим вместе!».

Сотрудники ГИБДД предложат школьникам с помощью специального оборудования мобильного центра «Лаборатория безопасности» на интерактивном столе-макете разобрать «дорожные ловушки», смоделировать дорожные ситуации, прокатиться по специальному маршруту на самокатах и велосипедах, приобрести навыки фигурного вождения и принять участие в мастер-классе по изготовлению световозвращающих элементов.

Представитель Общественного совета при региональном ГУ МВД Анастасия Ходарева проведет краткий блиц-опрос юных пешеходов на знания ПДД, а активисты «Всероссийского общества автомобилистов» познакомят присутствующих с основами оказания доврачебной помощи.

Все ребята смогут поучаствовать в игровых занятиях и получить памятные призы от организаторов мероприятия.