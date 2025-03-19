Сотрудники ГАИ Тольятти и Центра гражданской защиты патрулируют улицы города используя  громкоговорящее устройство

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Используя специальный автомобиль оповещения «Центра гражданской защиты городского округа Тольятти», участников дорожного движения призывают соблюдать Правила, быть внимательными и с уважением относиться друг к другу.

Водителям напоминают, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость. Это займет лишь несколько секунд, но возможно спасет не одну человеческую жизнь.

Пешеходов просят быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила перехода проезжей части, а в темное время суток носить на верхней одежде световозвращающие элементы, которые позволяют быть заметнее на дороге.

Фото: пресс-служба ГАИ Тольятти