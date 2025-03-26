Сотрудники ГАИ Самары провели акцию «Безопасность на СИМ»

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С наступлением теплых дней количество участников дорожного движения, управляющими средствами индивидуальной мобильности растет. С целью профилактики автоаварий с данной категорией, дорожные полицейские, представители Департамента транспорта и кикшенговой компании провели рейдовое мероприятие, чтобы напомнить, после зимы, как правильно и безопасно передвигаться на СИМ.

По правилам дорожного движения переход по пешеходному переходу возможен только пешком, следовательно, владельцы велосипедов, самокатов, средств индивидуальной мобильности должны перед началом перехода спешится и как все остальные участники дорожного движения, посмотрев по сторонам убедиться в безопасности перехода. К сожалению, не все эти правила выполняют. Участники мероприятия напоминали нарушителям о том, как правильно передвигаться по городским дорогам.

Движение лиц, использующих СИМ, в возрасте более 14 лет осуществляется по:

- велосипедной;

- велопешеходной дорожке;

- проезжей части вело зоны или полосе для велосипедистов.

Допускается движение:

- в пешеходной зоне, по тротуару, если вес СИМ менее 35 кг;

- по обочине, если отсутствует все вышеперечисленное;

- по правому краю проезжей части, если соблюдены следующие условия:

- отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, тротуар, обочина, либо возможность двигаться по ним

- на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью 60 км/ч

- СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом световозвращателем.

Скорость используемых СИМ не должна превышать 25км/ч.

В завершении беседы, инспекторы ДПС вручали участникам дорожного движения памятки с правилами поведения при движении на СИМ.

Фото: ГУ МВД СО