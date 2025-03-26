Сотрудники ГАИ Самары провели акцию «Безопасность на СИМ»

С наступлением теплых дней количество участников дорожного движения, управляющими средствами индивидуальной мобильности растет. С целью профилактики автоаварий с данной категорией, дорожные полицейские, представители Департамента транспорта и кикшенговой компании провели рейдовое мероприятие, чтобы напомнить, после зимы, как правильно и безопасно передвигаться на СИМ.
По правилам дорожного движения переход по пешеходному переходу возможен только пешком, следовательно, владельцы велосипедов, самокатов, средств индивидуальной мобильности должны перед началом перехода спешится и как все остальные участники дорожного движения, посмотрев по сторонам убедиться в безопасности перехода. К сожалению, не все эти правила выполняют. Участники мероприятия напоминали нарушителям о том, как правильно передвигаться по городским дорогам.
Движение лиц, использующих СИМ, в возрасте более 14 лет осуществляется по:
- велосипедной;
- велопешеходной дорожке;
- проезжей части вело зоны или полосе для велосипедистов.
Допускается движение:
- в пешеходной зоне, по тротуару, если вес СИМ менее 35 кг;
- по обочине, если отсутствует все вышеперечисленное;
- по правому краю проезжей части, если соблюдены следующие условия:
- отсутствует велосипедная, велопешеходная дорожка, полоса для велосипедистов, тротуар, обочина, либо возможность двигаться по ним
- на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью 60 км/ч
- СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом световозвращателем.
Скорость используемых СИМ не должна превышать 25км/ч.
В завершении беседы, инспекторы ДПС вручали участникам дорожного движения памятки с правилами поведения при движении на СИМ.
Фото: ГУ МВД СО