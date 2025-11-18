Сотрудник МЧС СО занял 2 место на Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту

96

13 и 14 ноября в городе Пензе прошли соревнования по гиревому спорту на Кубок МЧС России. На соревнования приехали атлеты из 10 регионов Российской Федерации.

Более 40 спортсменов – гиревиков из числа сотрудников МЧС России продемонстрировали свои навыки в программе гиревого двоеборья, выполняя упражнения «рывок» и «толчок» с гирями массой 24 кг.

Спортсмены были представлены в 7 весовых категориях. В каждой из них был выявлен победитель.

В личном первенстве, в весовой категории свыше 95 кг, 2 место на пьедестале почета занял заместитель начальника 63 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области Николай Усатов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО