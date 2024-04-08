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Состоялось награждение рекордсменов «Жигулёвской мили 2024»

8 апреля 2024 22:56
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Изюминкой церемонии стало предложение руки и сердца от рекордсмена Михаила Михина, которое он сделал своей девушке со сцены.

6 апреля 2024 года на сцене самой крупной в России выставки, посвященной гоночной технике, активному отдыху и путешествиям «Мотовесна 2024» состоялось награждение рекордсменов Первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024».

«Жигулёвская миля 2024» прошла с 7 по 11 февраля в Тольятти, на берегу Жигулёвского моря. Всего на Фестивале было установлено 189 новых рекорда скорости на дистанциях «Жигулёвская миля» (1433 м – длина конвейера завода АВТОВАЗ) и «Байкальская миля» (1642 м – самая глубокая точка Байкала).

Церемонию награждения открыло выступления национального коллектива Республики Бурятии – родины первого в стране Фестиваля скорости на льду «Байкальская миля».

Первыми со сцены были отмечены представитель команды организаторов Мили Алексей Пахомов и пилот команды Bunker Филипп Росса. За проявленное мужество и отвагу во время возникшей в дни проведения Мили чрезвычайной ситуации – пожара в непосредственной близости от площади Фестиваля – они получили наградные медали.

В награждении рекордсменов приняли участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, заместитель главы Администрации городского округа Тольятти Григорий Гильгулин и заместитель директора инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Мария Бадмацыренова.

Из их рук получили свои заслуженные чемпионские кубки абсолютные рекордсмены Первой «Жигулёвской мили 2024»: абсолютный рекордсмен на дистанции «Овал» Анатолий Ушаков 30.974 сек (команда RMS Motorsport, мотоцикл Husqvarna FC 250), абсолютный рекордсмен в зачете «Формула LADA» Владимир Шешенин (пилот команды LADA Sport ROSNEFT, выступил на автомобиле LADA Vesta Sport команды KuzmiTeam) 192,745 км/ч («Жигулёвская миля») и 192,312 км/ч («Байкальской миля»), абсолютный рекордсмен на дистанции «Байкальская миля» Михаил Михин 255,282 км/ч (команда Baltic Rally, мотоцикл Suzuki Bi-King Turbo GSX 1300 BKA) и первый абсолютный рекордсмен на дистанции «Жигулёвская миля» Михаил Любимов 249,826 км/ч (команда MOTORCITY, мотоцикл MV Agusta F4 1000).

«Национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля» с одной стороны совершенно фантастичное событие, но в то же время, идеально подходящее для автомобильной столицы страны, города Тольятти, и для Жигулёвского моря. Мы очень рады, что теперь «Жигулёвская миля» пополнила наш событийный календарь. Спасибо всем, кто причастен к этому масштабному мероприятию, которое заполнилось и стало хорошо узнаваемым для огромного количества зрителей. Фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля» теперь будет ежегодным!», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

За активное участие в развитии событийного туризма Самарской области награды из рук Артура Абдрашитова получили основатели и организаторы Фестивалей скорости «Байкальская миля», «Балтийская миля» и «Жигулёвская миля» Сергей Мальцев, Дмитрий Хитров и Елена Кузнецова, а также представитель партннров Фестиваля, клуба «Сила Ветра» Евгения Котлярова.

Главный эко-партнер Фестиваля Росзаповедцентр Минприроды России отдельно отметили призами нескольких пилотов, которые приняли участие в проходившей в рамках новой Мили акции по защите редких животных. Это Александр Казаков и команда «2К Серпухов», которая выбрала своим талисманом зубра, московская команда «Растабайк», представлявшая стразу трех животных – сайгак, дзерен и аргали. А также юный участник Мили, пилот Ярослав Греков (Академия Сергея Митрошкина), выбравший нерпу. Также отдельно за активное участие в акции была отмечена команда «Лютые Люльки Подольск-Ярославль», представлявшие стерха.

Спецприз – большую игрушечную нерпу – от партнёров фестиваля СПКБ Техно «приТАГЯтельный завод» получил самый юный участник «Жигулёвской мили 2024», четырехлетний Василий Ушаков (RMS Motorsport). Его результат 41,531 км/ч на «Жигулёвской миле» и на 42,049 км/ч на «Байкальской миле».

Традиционно новыми участниками пополнились «Клуб 200+» и «Клуб 250+»: это пилоты, которые смогли преодолеть на Миле отметку в 200 км/ч и 250 км/ч.

Изюминкой церемонии стало предложение руки и сердца от рекордсмена Михаила Михина, которое он сделал своей девушке со сцены. Она дала свое согласие!

Также Первый национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» победил в номинации «Лучший спорт-event года» в народном голосовании премии KickStarter, проходящей в рамках «Мотовесны», сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Теги: Туризм

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