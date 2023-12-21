состоится прямая линия с врио начальника УНК в Центре управления регионом

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Трансляция будет доступна в группах социальной сети «Вконтакте» на площадке «ЦУР Самарской области».

22 декабря в 12:00 гостем Центра управления регионом (ЦУР) станет врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Владислав Константинов.

В прямом эфире Владислав Николаевич расскажет о том, как обстоят дела с борьбой с наркопреступностью в нашем регионе, куда обращаться если вам стал известен факт употребления или распространения запрещенных веществ, какая профилактическая работа проводится сотрудниками полиции с населением и как оградить подростков от опасности. А также ответит на все интересующие вопросы жителей области.

Смотрите прямой эфир на площадке «ЦУР Самарской области».

(https://vk.com/tsur63?ysclid=lqexix5790784993585)