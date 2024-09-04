Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым.
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.
Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.
Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»

4 сентября 2024 15:18
106
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Ежедневно в круглосуточном режиме в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с целью оперативного реагирования на сообщения о фактах совершения сотрудниками органов принудительного исполнения коррупционных правонарушений работает «телефон доверия». Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями сотрудников Главного управления, могут сообщить об этом по номеру: 8 (846) 266-54-89. Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.

Также отделом собственной безопасности Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки на предмет нарушения антикоррупционного законодательства со стороны сотрудников Службы, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мужчина, находясь на дачном участке, решил воспользоваться соседским автомобилем в своих интересах.
30 августа 2024, 14:13
За угон автомобиля тольяттинец заплатил уголовный штраф в 45 тысяч рублей
Мужчина, находясь на дачном участке, решил воспользоваться соседским автомобилем в своих интересах. Общество
644
Денежные средства перечислены на содержание ребенка, а работа по взысканию текущих алиментов  будет продолжена.
21 августа 2024, 10:38
Благодаря действиям судебного пристава Красноярского района  ребенок-инвалид получил алименты
Денежные средства перечислены на содержание ребенка, а работа по взысканию текущих алиментов  будет продолжена. Общество
853
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение.
20 августа 2024, 17:49
В Самаре сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд со службой судебных приставов
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение. ЖКХ
1841
В центре внимания
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
163
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
192
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
4 сентября 2024  14:00
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
169
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
4 сентября 2024  13:55
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
230
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
4 сентября 2024  13:48
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
285
Весь список