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Сколько тратят самарчанки на подарки к 23 февраля для поздравления коллег

21 февраля 2024 09:30
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Сколько тратят самарчанки на подарки к 23 февраля для поздравления коллег

Опрос проводился с 12 по 20 февраля среди 2120 сотрудниц в возрасте от 18 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Самарской области. Лично в подготовке праздника для мужчин участвует 72% сотрудниц, большая часть (84%) делает это добровольно, остальные участвуют из-за того, что в коллективе не приветствуется отказ. При этом 20% респондентов все-таки хотели бы отменить корпоративное празднование.

Согласно исследованию (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 72% компаний устраивает на 23 февраля фуршет, 31% – конкурсы, игры и викторины, 12% идут в ресторан или кафе, 6% заказывают артистов, музыкантов, аниматоров, а 15% рассылают поздравления по электронной почтеЕсли предстоит оплачивать еду и напитки, то этим занимается в 35% компаний женская часть коллектива, сама компания – 30% или компания и женская часть коллектива делит затраты – 35%.

Подарки мужчинам будут дарить практически во всех коллективах (94%). В 39% компаний подарки покупают за счет женской части коллектива, в 34% компаний часть платит работодатель, а часть – женщины, а полностью из своих средств подарки оплачивают 27% компаний. В тех коллективах, где подарки покупают женщины, собирают в основном по 200-300 рублей (38%), 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (29%), значительно меньше сотрудников сбрасываются по 100-200 рублей (4%), еще 4% сдают произвольную сумму.

Теги: Опрос

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