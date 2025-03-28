Сколько хотят зарабатывать и кем работать школьники и подростки Самарской области?

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Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали резюме подростков от 14 до 18 лет и выяснили, какие работа и зарплата сегодня им интересны.

За первый квартал 2025 года (1 января – 26 марта) школьники и подростки 14-18 лет из Самарской области разместили 8,8 тыс. резюме на hh.ru. Из них 90% рассматривают полную занятость, 14% - частичную занятость, 2% - стажировку, 1,5% - проектную работу, а менее 1% - волонтерство.

Юных соискателей больше всего интересует работа официантом, барменом или бариста – на эту специализацию приходится почти каждое десятое резюме (9%). 7% резюме размещено для поиска работы упаковщиком, комплектовщиком. 6,5% резюме приходится на менеджеров по продаже, а 5% - операторов call-центра.

Большинство подростков рассчитывает на доход 20-40 тыс. рублей, что отмечается в 23% резюме. 13% ожидают зарплату на уровне 40-60 тыс. рублей, 5% - 60-80 тыс. рублей, больше 2% - 80-100 тыс. рублей. Готовность получать до 20 тыс. рублей отмечена в 15% резюме.