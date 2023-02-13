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Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля
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Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля

13 февраля 2023 13:14
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Шоколадное сердце: что самарцы дарят любимым на 14 февраля

Самарцы активно готовятся к празднованию Дня всех влюбленных. Продажи товаров, которые чаще всего покупают к празднику, на Ozon в Самаре перед 14 февраля выросли в среднем более чем в два раза год к году. Больше всего возлюбленных стараются порадовать шоколадом, мягкими игрушками и ювелирными украшениями, а также не забывают про эротическое белье, спрос на которое увеличился перед праздником в три раза год к году.

На 14 февраля самарцы предпочитают дарить своим любимым что-то не очень дорогое, но милое и приятное. Например, мягкие игрушки - их продажи на Ozon в Самаре за неделю перед праздником выросли почти в четыре раза год к году. Самой большой популярностью сейчас пользуются антистресс-игрушки “осьминожки-перевертыши”. А наиболее популярным подарком для влюбленных можно назвать шоколадные подарочные наборы — спрос на них увеличился в 11 раз год к году. 

Влюбленные, предпочитающие более дорогие подарки, выбирают обычно ювелирные украшения, их продажи в Самаре перед 14 февраля выросли в 3,5 раз год к году. Дарят и серебряные браслеты, и броши, и даже украшения для пирсинга. Также в подарочном тренде различные женские аксессуары (например, бижутерия или украшения для волос, головные уборы и т.д. — общий рост почти в четыре раза год к году). Аксессуары для мужчин чуть менее популярны — спрос на них вырос только в 2,6 раз. Мужьям и бойфрендам дарят в основном очки, спортивные аксессуары и бижутерные украшения.

Подарочные наборы - презент, возможно, не самый оригинальный, но неизменно популярный. Перед Днем всех влюбленных в этом году их продажи в Самаре выросли в два раза год к году. Мужчинам чаще всего дарят наборы для душа (например, черное крафтовое мыло + мочалка XXL) или для бритья (пена + крем-бальзам). Женщинам — наборы разных кремов для рук или средств для ухода за телом.

Популярными подарками у самарцев на День Святого Валентина также стали:

  • Открытки-валентинки — рост в 3,3 раза

  • Парфюмерия для мужчин — рост почти в 3 раза год к году

  • Парфюмерия для женщин — рост в 2,2 раза

  • Смарт-часы — рост в 2,6 раз

  • Беспроводные наушники — рост на 69%.

 

Теги: Опрос

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