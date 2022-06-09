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На специализированной площадке парка в течение трех дней любой желающий бесплатно мог отточить навыки безопасного вождения электросамоката.
«Школы безопасного вождения»: в парке Гагарина состоялось занятие по безопасному управлению электросамокатами
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«Школы безопасного вождения»: в парке Гагарина состоялось занятие по безопасному управлению электросамокатами

9 июня 2022 18:34
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На специализированной площадке парка в течение трех дней любой желающий бесплатно мог отточить навыки безопасного вождения электросамоката.

В Самарской области мероприятие «Каникулы с Общественным советом» стартовало занятием по безопасному управлению электросамокатами.

По инициативе общественников для желающих научиться безопасно управлять СИМами в парке Гагарина была организована работа «Школы безопасного вождения».

На специализированной площадке парка в течение трех дней, один из бесстанционных сервисов проката провел обучающие занятия, где любой желающий абсолютно бесплатно мог отточить навыки безопасного вождения электросамоката.

Сотрудники ГИБДД принявшие участие в обучающих занятиях, напомнили «курсантам» требования ПДД и рассказали об ответственности за их нарушение. Особое внимание автоинспекторы обратили на правила передвижения на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам, категорический запрет управления СИМами в состоянии опьянения, передвижение вдвоем и необходимость спешиться при переходе «зебры».

Присутствующий на мероприятии представитель Общественного совета при областном главке Ривгат Хузин отметил, что с наступлением теплой погоды не первый год поступает много жалоб на пользователей новых средств мобильности, обращения поступают и от сервисов кикшеринга. Именно по этой причине Общественный совет выступил с инициативой обучения безопасному вождению СИМов и инициировал рабочую встречу начальника Управления ГИБДД по Самарской области полковника полиции Юрия Некрасова с руководителями организаций по прокату средств индивидуальной мобильности. Было принято единое мнение: людей, желающих пользоваться самокатами, надо обучать и правилам ПДД, и безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

Соорганизатор мероприятия представитель кикшеринговой компании, в свою очередь, напомнил всем участникам о том, что пользоваться электросамокатами могут только лица не моложе 18 лет, все самокаты оборудованы программным обеспечением, не позволяющим развивать скорость более 25 км/ч, а в безопасных зонах допустимый скоростной режим не более 17-20 км/ч в связи с большим скоплением пешеходом. Сервис с радостью поддержал инициативу Общественного совета по организации бесплатных занятий по обучению безопасному вождению всех желающих, так как такие мероприятия необходимы не только пользователям, но и всем участникам дорожного движения. Занятия помогают обучить безопасному вождению как можно больше пользователей электросамокатов и избежать неприятных ситуаций на дорогах в будущем.

«Школа вождения» за все время своей работы пользовалась большим успехом у жителей и гостей города.

Фото:   скриншот видео

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