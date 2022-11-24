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Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»

24 ноября 2022 13:35
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Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился эмоциями от матча 5 тура Фонбет Кубка России против «Спартак» (2:1).

– Какие эмоции после такого насыщенного матча?

– Сейчас уже опустошен. Много эмоций было во время игры, после нее. Игра получилась хорошей. Волевая победа. Да, не без фарта. Но я считаю, что мы ее заслужили. Мы показывали хороший футбол в первом тайме. В целом, думаю, заслужили победу.

– Ты появился на поле в самом дебюте игры после травмы Дениса Якубы. Быстро ли смог войти в игру?

– Было немного неожиданно, но буквально за 10 минут смог продышаться. Потом уже почувствовал мяч, быстро влился. Чувствовал себя уверенно.

– Много прессинга увидели сегодня от нашей команды. Это позволило забить один из мячей. Это была установка?

– Мы всегда стараемся играть не вторым номером, стараемся брать инициативу и мяч. В первом тайме это у нас получалось, было много таких моментов. Во втором тайме мячом владели чуть меньше. В концовке играли уже на результат, устали немного. Получилось, что инициативой владел больше «Спартак». А тренерский штаб, конечно, выработал командный менталитет. Мы стараемся всегда играть первым номером.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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