Семь самарских проектов, представленных на форум «Сильные идеи для нового времени», отмечены экспертами

103

Два проекта от Самарской области вошли в ТОП-100 и пять – в ТОП-300 форума «Сильные идеи для нового времени», итоги которого подвели в Москве в Национальном центре «Россия». Самарская область традиционно вошла в число наиболее активных регионов по количеству идей, размещенных на платформе форума.

«Сегодня наш регион отметил Президент Владимир Владимирович Путин. Это говорит о том, что у нас много неравнодушных людей, готовых предлагать смелые решения для развития области и страны», - накануне в своем телеграм-канале подчеркнул губернатор Вячеслав Федорищев. Позже самарский губернатор планирует встретиться с авторами проектов форума «Сильные идеи для нового времени».

3 июля Глава государства принял участие в пленарной сессии форума, на которой отметил большой потенциал российских инноваций. «Очень много интересных, креативных идей, предложений. Они реализуются, предприятия хорошие возникают. И должен сказать, что они привлекают внимание не только потребителей этих изделий в России, но и за рубежом», - отметил Владимир Путин.

На V форум «Сильные идеи для нового времени» было подано более 35 тысяч решений, что, как подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, почти в 2,5 раза больше, чем на первый.

«За четыре года у нас уже больше пяти тысяч идей поддержаны АСИ, нашими партнёрами. ВЭБ, например, помогает проектам через инструменты своей экосистемы. Это и Корпорация «МСП», и Российский экспортный центр. «Сбер» ежегодно проводит для наших участников акселераторы. За два предыдущих сезона более 200 технологических стартапов на разных стадиях получили тоже свою поддержку», - пояснила Светлана Чупшева.

От Самарской области на крауд-платформу поступило более 1700 идей, и эта цифра говорит о заинтересованности жителей региона. Лидером по количеству инициатив стала социальная сфера: 1127 из них напрямую связаны с поддержкой участников СВО, семей, многодетных родителей и молодежи.

В ТОП-100 форума вошли:

– Обучение тактической медицине с VR-технологиями (автор – Паршина Дарья, СамГМУ),

– Госпрограмма по сохранению почв (автор – Орлова Людмила, НП «Национальное движение сберегающего земледелия»).

В ТОП-300 включены проекты:

- Профилактика профессионального выгорания у медицинских работников (автор - Чекулдаева Людмила),

- Включение в ОМС неинвазивного пренатального тестирования для беременных женщин из группы риска (авторы - Самыкина Ольга и Тюмина Ольга),

- Биологический метод борьбы с вредителями лесов, наносящими значительный ущерб лесному фонду (автор - Арчибасова Наталья, Самарские лесничества),

- Непрерывное обучение и привлечение молодых кадров на предприятия за счет создания индивидуализированных планов обучения, адаптированных под навыки, предпочтения и темпы освоения материала студентами (автор - Звягинцева Виктория, Самарский университет им. Королева),

- Формирование здорового образа жизни за счет расширения возможностей занятий физической культурой и спортом (автор - Степанова Татьяна).

На очную часть форума с участием главы государства Владимира Путина от Самарского региона была приглашена одна из традиционно самых активных авторов инициатив и проектов, а также эксперт форума Елена Маркелова. Её проект «Вернулись! Пришло время жить» стал одним из победителей региональной сессии, поддержан органами власти Самарской области и будет реализован в том числе при поддержке Самарской региональной общественной организации по поддержке военнослужащих, участников специальной военной операции «Возвращение».

Как сказала Елена Александровна, большая честь представлять Самарскую область на масштабном мероприятии с участием национального лидера. «Наш регион является постоянным лидером по количеству поданных идей на форум «Сильные идеи для нового времени». Огромная благодарность Правительству Самарской области за поддержку наших социальных проектов и инициатив. Со своей стороны, приложим все усилия, знания и энергию для реализации заявленного проекта «Вернулись! Пришло время жить». Это реальный вклад в будущее наших героев и региона!», - поделилась Елена Маркелова.

Фото предоставлено организаторами форума