В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
Секретарь Генсовета партии провёл всероссийский ВКС

13 августа 2025 10:50
135
Секретарь Генсовета партии провёл всероссийский ВКС

«Единая Россия» продолжает донастройку всех институтов партии для повышения их эффективности. Основные направления работы касаются снижения отчётности региональных исполкомов, повышения вовлечённости сторонников «Единой России», укрепления статуса первичных отделений и муниципальных депутатов. В том числе — за счёт стимулирующих мер. 

«В прошлом году у нас появилось положение о первичках партии. Оно определило работу федерального и региональных советов первичек, а также — проведение конкурса на лучшую практику реализации народной программы «Единой России» и лучшую первичку. В нём участвуют почти 600 наших отделений. Они претендуют на финансовую поддержку. Отметить победителей и определить лучшие первички мы планируем на федеральном форуме, который пройдет до конца года», — сообщил Владимир Якушев.

Победителей первого этапа конкурса уже определили 27 регионов, второй этап пройдёт после Единого дня голосования. 

Владимир Якушев обратил внимание коллег на необходимость своевременной ротации региональных советов первичек.

«Это один из способов мотивации. Все секретари первичных отделений должны понимать, что с определённой периодичностью смогут входить в совет и помогать принимать управленческие решения, которые влияют на работу всей партии», — указал он. 

Также «Единая Россия» проведёт конкурс муниципальных депутатов. 

«Победителей определят народным голосованием. А в конце года мы организуем федеральный форум муниципальных депутатов «Единой России», который станет логическим завершением региональных форумов, которые сейчас проводят наши отделения», — особо выделил он. 

Помимо этого, в партии подготовили новое положение о сторонниках партии. Оно будет соотноситься с новым порядком вступления в «Единую Россию».

Секретарь Генсовета остановился и на реализации партпроектов в регионах, акцентировав внимание на том, что их работа должна строиться по принципу актуальности и эффективности. 

«Если нет необходимости в реализации всех федеральных партийных проектов, они требуют излишних затрат и при этом неэффективны, нужно принимать решение об отказе от проекта. Это предусматривает положение о партпроектах, которое мы приняли в начале года», — напомнил он.

Ещё одна задача — снижение бюрократической нагрузки на региональные отделения партии. Для этого совершенствуются информационные системы «Единой России», которые позволяют упростить работу и отменить лишнюю отчетность.

В заключение Владимир Якушев обратился к региональным отделениям партии, которые готовятся к ЕДГ-2025. 

«Вам предстоит сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности. По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года — это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов - участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия», должны одержать победу на предстоящих выборах», — заключил секретарь Генсовета.

Теги: Единая Россия

