Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе

15 августа 2025 11:25
147
Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе

15 августа на территории разворотного трамвайного кольца возле стадиона «Самара Арена» будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства, который состоится с 17 по 19 сентября в Волгограде. В связи с этим до 15:00 трамваи №7 будут курсировать по укороченному маршруту, от улицы Красных Коммунаров до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям в работе трамвайного маршрута № 7 и заранее планировать свои поездки.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение
15 августа 2025, 10:08
В России с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение
Среди изменений — увеличение интервала между двумя продувами алкотестером. Транспорт
174
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
13 августа 2025, 13:12
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
С каждым годом увеличивается количество людей, которые нарушают действующие правила. Общество
366
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
13 августа 2025, 10:27
В Самаре временно закрыли движение трамваев на двух улицах
Для удобства пассажиров на рейс выпущены два бесплатных автобусных маршрута. Транспорт
443
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список