Сегодня в Самаре трамвай №15 будет ходить иначе

15 августа на территории разворотного трамвайного кольца возле стадиона «Самара Арена» будет проходить финал городского конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая - отборочный этап Всероссийского конкурса профмастерства, который состоится с 17 по 19 сентября в Волгограде. В связи с этим до 15:00 трамваи №7 будут курсировать по укороченному маршруту, от улицы Красных Коммунаров до Барбошиной поляны, не доезжая до стадиона.



Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным изменениям в работе трамвайного маршрута № 7 и заранее планировать свои поездки.