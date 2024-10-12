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Сегодня приняли присягу курсанты Лицея государственной службы и правоохранительных органов
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Сегодня приняли присягу курсанты Лицея государственной службы и правоохранительных органов

12 октября 2024 15:47
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50 первокурсников перед лицом своих учителей и товарищей произнесли клятву на верность Родине.

Сегодня в Историческом парке состоялось торжественное и очень значимое событие – принятие присяги курсантами Лицея государственной службы и правоохранительных органов..

50 первокурсников перед лицом своих учителей и товарищей произнесли клятву на верность Родине.

С приветствием и поздравлением к курсантам обратился директор Самарского социально-педагогического колледжа ССПК Черноиванов Владимир Борисович и руководитель Лицея Седова Елена Аркадьевна.

За прошедшие годы Лицей накопил большой опыт работы с ребятами старшего школьного возраста, в его жизни сложились многие добрые традиции. Это День лицеиста, который уже традиционно проводится в Историческом парке.

Вновь поступившие учащиеся в присутствии представителей руководства ГУ МВД России по Самарской области и Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск дают торжественное обещание перед строем товарищей. Впервые одевают лицейскую форму с первыми в своей жизни погонами, получают из рук ветеранов удостоверения и с полным основаниям обретают право носить гордое звание курсанта лицея,сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

 

Фото:   пресс-служба Исторического парка Самары

Теги: Мероприятия Самара

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