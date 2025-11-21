Я нашел ошибку
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
Цель поездки – развитие партнерства и продвижение продукции предприятий Самарской области на рынки регионов страны.
Делегация Самарской области посетила Новосибирск с бизнес-миссией
Памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.
Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров.
В Похвистнево сегодня горел неэксплуатируемый дом
Участники мероприятия смогли посетить уникальную фалеристическую выставку  «Гордость и слава России в орденах и медалях».
Ветеранов войск правопорядка поздравили в Самаре
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани

21 ноября 2025 17:47
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.

Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани. Всего в этом году предоставлено 99 квартир.

В администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ключи получили:
️ Анастасия Воробьёва — двукратная чемпионка мира, Европы, СНГ по гиревому спорту, мастер спорта международного класса
️ Евгений Филиппов — участник СВО
️ Тихон Димбровский — завершил срочную службу и стал новосёлом

С радостным событием молодых людей поздравили глава города Сергей Володченков, представители Минобороны России, Министерства строительства Самарской области, жилищного отдела комитета ЖКХ.

Анастасия Воробьёва недавно завоевала две золотые медали на Чемпионате мира и Европы по гиревому триатлону. 23-хлетняя сызранка начинает взрослую жизнь в своей квартире.

Евгений Филиппов сейчас защищает Родину на передовой. Он отдельно поблагодарил представителя Следственного комитета отдела СК России по Самарскому гарнизону, старшего лейтенанта юстиции Романа Талицких за помощь с поездкой в Сызрань для получения ключей.

Тихон Димбровский только что завершил срочную службу и в ответном слове сказал, что уже знает, как построить свою жизнь, и сделает всё, чтобы оправдать доверие и добиться цели.

Ребята поблагодарили присутствующих за поддержку и новый дом.

 

Фото:  минстрой СО

 

Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату.
21 ноября 2025, 15:28
К коллективу Сызранской больницы присоединилась врач-терапевт Мария Румянцева
Специалист воспользовалась программой поддержки медицинских кадров и получила единовременную выплату. Здравоохранение
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею.
20 ноября 2025, 20:19
Сызранский медико-гуманитарный колледж отмечает 95-летие
На сцене Драматического театра им. А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею. Общество
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и напомнили им о важности получения образования и соблюдения закона.
20 ноября 2025, 17:20
Судебные приставы Сызрани рассказали детям из «Искры» о Службе
Помимо рассказа о самой Службе воспитанников центра помощи детям ознакомили с требованиями для вступления в ряды органов принудительного исполнения и... Общество
В центре внимания
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
152
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
209
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
224
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
947
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1706
