120

Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани. Всего в этом году предоставлено 99 квартир.

В администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ключи получили:

️ Анастасия Воробьёва — двукратная чемпионка мира, Европы, СНГ по гиревому спорту, мастер спорта международного класса

️ Евгений Филиппов — участник СВО

️ Тихон Димбровский — завершил срочную службу и стал новосёлом

С радостным событием молодых людей поздравили глава города Сергей Володченков, представители Минобороны России, Министерства строительства Самарской области, жилищного отдела комитета ЖКХ.

Анастасия Воробьёва недавно завоевала две золотые медали на Чемпионате мира и Европы по гиревому триатлону. 23-хлетняя сызранка начинает взрослую жизнь в своей квартире.

Евгений Филиппов сейчас защищает Родину на передовой. Он отдельно поблагодарил представителя Следственного комитета отдела СК России по Самарскому гарнизону, старшего лейтенанта юстиции Романа Талицких за помощь с поездкой в Сызрань для получения ключей.

Тихон Димбровский только что завершил срочную службу и в ответном слове сказал, что уже знает, как построить свою жизнь, и сделает всё, чтобы оправдать доверие и добиться цели.

Ребята поблагодарили присутствующих за поддержку и новый дом.

Фото: минстрой СО