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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у самарцев, какие занятия они ассоциируют с отлично проведенным выходным днем. В открытом опросе участвовали представители экономически активного населения.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у самарцев — выезд на природу (23%). На втором месте — досуг в кругу семьи (22%). На третьем — спорт и прогулки (по 17%). 13% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 12% — со сном. Для 11% лучший вариант — путешествие. 8% горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 8% любят посещать культурные мероприятия. 4% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же опрошенных уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела. Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.



У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.



Время проведения: 19—22 сентября 2022 года