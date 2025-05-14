СамГМУ представил результаты работы Передовой инженерной школы в 2024 году

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Передовая инженерная школа Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) представила результаты работы за 2024 год и перспективные планы развития на Совете по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в рамках него созданы 50 таких школ, а к 2030 году, по поручению Президента России Владимира Путина, их количество должно быть увеличено до 100.

С этого года первые 30 школ из 15 регионов, в числе которых ПИШ СамГМУ, по условиям проекта переходят на новый этап финансирования — спустя три года бюджетного финансирования они переходят на внебюджет и будут работать за счет привлеченных средств индустриальных партнеров.

«Первые 30 передовых инженерных школ переходят на новый качественный уровень развития. Результаты, представленные командами университетов, показывают, что вместе нам удалось создать эффективную модель интеграции образования, науки и производства. Следующим этапом для школ первой волны станет масштабирование их деятельности. Все необходимое для этого есть: современное оборудование, компетенции, налаженные контакты с индустриальными партнерами. Важно, что региональные власти с большим вниманием относятся к развитию передовых инженерных школ в своих городах, понимая их ценность для укрепления отношений высшей школы и реального сектора экономики», — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Самарская область, как промышленный и индустриальный регион, очень заинтересован в инженерных кадрах, которые идут работать на наши крупнейшие промышленные предприятия аэрокосмической отрасли, автомобильной промышленности, а также развивают современную высокотехнологическую медицину. А как квалифицированный заказчик, мы заинтересованы в разработках, которые осуществляются в передовых инженерных школах», - подчеркнул Антон Емельяненко, который лично присутствовал на защите итогов ПИШ СамГМУ. - Три наших университета-участника проекта ПИШ играют ведущую роль в научно-технологическом развитии Самарской области».

Ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов рассказал, что Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ создана для реализации новой модели инженерного образования для здравоохранения и нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов на основе синтеза инженерных и медицинских компетенций.

В сотрудничестве с высокотехнологичными компаниями выделено пять ключевых «фронтирных» задач мирового уровня. Эти задачи направлены на укрепление технологического суверенитета страны и расширение технологических границ в области медицинского оборудования и цифрового здравоохранения. Первая задача - разработка анатомических 3D-моделей для математического моделирования органных структур, физиологических и патологических процессов в организме, а также создание образовательных продуктов. Вторая задача - разработка комплекса когнитивной и двигательной реабилитации на основе контролируемой мультисенсорной биологической обратной связи в условиях иммерсивной (виртуальной) среды. Третья задача - разработка персонифицированных имплантов. Четвертая - тканевая инженерия и клеточные технологии в регенеративной медицине и фармации. И пятая - создание и разработка систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) и дистанционного мониторинга здоровья.

Все исследования и разработки медицинской инженерной школы укрупнены по пяти направлениям в продуктовой логике. В 2024 году на исследования и разработки привлечено более 188 млн рублей. За три года наблюдается устойчивый рост привлеченного финансирования.

В прошедшем году при участии ПИШ масштабирована производственная площадка по выпуску индивидуальных эндопротезов из титана и керамики. Разработан и принят в производство ревизионный эндопротез голеностопного сустава связанного типа. Он позволяет выполнять органосохраняющие операции при опухолях, сложных многооскольчатых переломах, дроблении большеберцовой кости, а также снижает риски послеоперационных осложнений.

Разработаны размерные линейки компонентов индивидуальных протезов с неинвазивным раздвижным механизмом для коленного, плечевого и тазобедренного суставов. Индустриальным партнером этого направления является компания ТИОС.

Проведено 40 операций с использованием персонифицированных крупноблочных аллогенных биоимплантов для лечения дефектов стопы и дефектов костей лица.

Александр Колсанов рассказал, что в Передовую медицинскую инженерную школу в 2024 году по программам магистратуры принято 65 человек. Открыта новая уникальная программа магистратуры «Разработка тест-систем для диагностики in-vitro» по направлению «Биотехнология». Расширен перечень коммерчески успешных программ ДПО.

Продолжается подготовка кадров по целевому набору Министерства здравоохранения Самарской области, занимающихся цифровизацией в лечебных учреждениях и развивающих систему здравоохранения в регионе. Объем финансирования программы ПИШ СамГМУ от Самарской области в прошлом году составил более 10 млн рублей.

«Все целевые показатели 2024 года выполнены в полном объеме, – подчеркнул ректор. - По некоторым показателям мы существенно превысили целевые значения: более чем в три раза выросло число преподавателей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, более чем в четыре раза выросли показатели по работе со школьниками».

В 2024 году году были открыты и оснащены четыре новых образовательных пространства по направлениям исследований и разработок по нейрофизиологии и биотехнологии: «Умная» фабрика «Технопарк ПИШ», Учебно-исследовательская лаборатория нейрофизиологии, Научно-технологическая лаборатория разработки тест-систем для диагностики in-vitro, Интерактивный комплекс опережающей подготовки инженерных кадров «Виртуальная физиологическая лаборатория». Новые пространства доступны как для магистрантов ПИШ, так и для других обучающихся университета.

«Для обеспечения деятельности ПИШ в условиях самостоятельного финансирования мы приняли решение об открытии и оснащении собственного технопарка ПИШ, – отметил Александр Колсанов. - Технопарк способен разрабатывать медицинские изделия, выполняя весь цикл работ — от идеи до прототипа. Он оснащен современным оборудованием, организованы рабочие места для обучающихся по программам магистратуры и ДПО ПИШ, запущено производство первых образцов медицинских изделий».

Ректор СамГМУ рассказал, что в 2025 году запланировано открытие новой программы магистратуры по направлению «Биотехнология». Также планируется расширение сетевого взаимодействия с вузами-партнерами ПИШ, более чем двукратное увеличение количества магистрантов и рост объема НИОКР на 15%.

«Открытие и успешная работа ПИШ позволила СамГМУ сделать еще один уверенный шаг по реализации модели первого медицинского технологического университета», – подчеркнул Александр Колсанов.

Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 годы осуществлялась в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». С 2025 года была обеспечена преемственность мероприятий проекта «Передовые инженерные школы» путем их включения в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба СамГМУ