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Самару посетил известный шеф-повар Константин Ивлев. В гастрономическом ужине могли принять участие все, кто увлекается кулинарным искусством и интересуется творчеством мастера.

Паштет из копчёной скумбрии с печёным картофелем и хрустящим луком – ароматное, изысканное, радующее глаз… Так выглядит одно из блюд гастрономического ужина с участием Константина Ивлева. Шеф-повар приехал на самарскую землю, чтобы представить здесь своё, сообщает ГТРК Самара.

"Еда профессионального повара – это переплетение, всё-таки, эмоций, это какие-то семейные традиции, это традиции своей страны, где вы живёте, это использование продукта. Наша главная задача – подарить людям эмоции, понимаете – то, что мы и делаем", рассказал Константин Ивлев.

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