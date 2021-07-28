Самарцы жалуются на боли в спине и ухудшение зрения из-за переработок

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Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, с чем они сталкиваются из-за переработок.

Большинство трудоустроенных жителей Самарской области (73%) рассказали, что у них случаются переработки, причем в каждом третьем случае – чаще, чем раз в неделю. При этом каждый второй сообщил, что переработки никогда не оплачиваются.

59% работников Самарской области, столкнувшихся с переработками, отмечают, что это влияет на их физическое здоровье. Самая распространенная проблема – боль в спине/пояснице, на это жалуются 37% респондентов. Ухудшение зрения от работы за компьютером отметила треть опрошенных. 29% отмечают, что из-за переработок начались или усилились головные боли, а 20% набрали лишний вес. 8% посетовали на двойной подбородок, который образовался от неправильно организованного рабочего места.

Кроме того, у 13% появились или усугубились «профессиональные» заболевания, у 9% появился или усугубился варикоз. 10% столкнулись с гипертонией, 6% из-за неурочной работы сильно похудели.

Фото: Pixabay.com