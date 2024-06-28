Самарцы выбрали любимый стритфуд: шаурма, пицца, бургеры

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В Самаре примерно 800 кафе быстрого питания с блюдами, которые удобно есть на улице. Сервис путешествий Туту опросил более двух тысяч жителей мегаполисов, чтобы узнать, какую уличную еду считают популярной.

Шаурма заняла первое место в рейтинге Самары: её считают популярной 51% опрошенных. В Самаре, согласно онлайн-картам, более 300 точек с этим блюдом в меню, но 31% опрошенных хотел бы встречать его ещё чаще.

На второй строчке рейтинга бургеры с 17% голосов. Пицца замыкает тройку лидеров — её выбрали 11% опрошенных. Бургерных в городе более 130, а пиццерий около 80. Двадцать семь процентов голосовавших отметили, что им не хватает заведений с пиццей, однако и бургерных в городе недостаточно — по мнению 23% участников исследования.