Я нашел ошибку
Главные новости:
В Богатовском районе с чиновников требуют компенсацию вреда за нападение собак на 5 детей
В Богатовском районе с чиновников требуют компенсацию вреда за нападение собак на 5 детей
С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина
С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина
Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки
Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки
В Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию спорта слепых
В Екатеринбурге завершился Кубок России по плаванию спорта слепых
В Тольятти стартовала Поволжская регата
В Тольятти стартовала Поволжская регата
В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия
В Кошкинском районе на участке автомобильной дороги стартовала укладка верхнего слоя дорожного покрытия
В России могут выпустить купюру номиналом в 20 тысяч рублей
В России могут выпустить купюру номиналом в 20 тысяч рублей
beeline cloud отразил DDoS-атаки на российские авиакомпании
Beeline cloud отразил DDoS-атаки на российские авиакомпании
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.96
-2.85
EUR 90.99
-3.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Конкурс профессионалов «Лучший по профессии»: в Самарской области соревновались сыровары
Зрительская премьера фильма «Там, где танцуют стерхи» состоится в Самаре 27 июня
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы выбрали любимый стритфуд: шаурма, пицца, бургеры

28 июня 2024 12:00
149
Самарцы выбрали любимый стритфуд: шаурма, пицца, бургеры

В Самаре примерно 800 кафе быстрого питания с блюдами, которые удобно есть на улице. Сервис путешествий Туту опросил более двух тысяч жителей мегаполисов, чтобы узнать, какую уличную еду считают популярной.

Шаурма заняла первое место в рейтинге Самары: её считают популярной 51% опрошенных. В Самаре, согласно онлайн-картам, более 300 точек с этим блюдом в меню, но 31% опрошенных хотел бы встречать его ещё чаще.

На второй строчке рейтинга бургеры с 17% голосов. Пицца замыкает тройку лидеров — её выбрали 11% опрошенных. Бургерных в городе более 130, а пиццерий около 80. Двадцать семь процентов голосовавших отметили, что им не хватает заведений с пиццей, однако и бургерных в городе недостаточно — по мнению 23% участников исследования.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка
28 июня 2024, 10:19
В Самаре каждый третий родитель в первую очередь обращает внимание на рейтинг университета при выборе вуза для своего ребенка
26% опрошенных изучают список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ. Образование
151
6 из 10 самарцев тратят больше четверти рабочего времени на бесполезную работу
27 июня 2024, 13:07
6 из 10 самарцев тратят больше четверти рабочего времени на бесполезную работу
Работа всегда наполнена смыслом для 4 из 10 горожан . Общество
307
Каждый четвертый россиянин хоть раз уходил в отпуск по просьбе работодателя
27 июня 2024, 10:37
Каждый четвертый россиянин хоть раз уходил в отпуск по просьбе работодателя
Оказалось, что работодателям значительно чаще приходится просить уйти в отпуск мужчин, чем женщин. Общество
277
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы
28 июня 2024  10:02
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами по реконструкции теплотрассы
200
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
344
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
420
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
3449
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
826
Весь список