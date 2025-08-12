Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной

173

С 8 по 12 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в России впервые пройдет масштабная просветительская акция — Всероссийский агродиктант. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию аграрных профессий, повышение знаний об АПК и укрепление гордости за достижения отечественного агропрома.



Агродиктант организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с **АО «Россельхозбанк». Его задача — не только проверить знания россиян о сельском хозяйстве, но и привлечь внимание к современным технологиям в агропромышленном комплексе, а также к перспективам развития сельских территорий.



В состав оргкомитета войдут видные политические и общественные деятели, а экспертные комиссии сформируют из ученых, педагогов, представителей отраслевых НИИ, аграрных вузов и практиков.



Как принять участие?



Агродиктант пройдет в гибридном формате:

Офлайн — на 300 площадках во всех 89 регионах страны, включая аграрные вузы, колледжи, агрошколы, предприятия АПК и филиалы Россельхозбанка.

Онлайн — на официальной платформе [агродиктант.рф](https://агродиктант.рф).



Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих ключевые направления сельского хозяйства:

- растениеводство и защита растений,

- животноводство и ветеринария,

- агротехника и цифровизация АПК,

- сельские территории и агротуризм,

- экспорт сельхозпродукции и многое другое.

Кто может участвовать?

Школьники и студенты,

Горожане, далекие от сельского хозяйства,

Специалисты АПК (для них вопросы будут сложнее).

Все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы.

Почему это важно?

Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики России, и Агродиктант поможет расширить знания граждан о том, как устроен агропром, какие профессии востребованы и какие технологии меняют отрасль.



Присоединяйтесь к первой всероссийской акции и проверьте свои знания о сельском хозяйстве!



Даты проведения: 8–12 октября

Участие бесплатное

Подробности: https://агродиктант.рф, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"