Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной

С 8 по 12 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в России впервые пройдет масштабная просветительская акция — Всероссийский агродиктант. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию аграрных профессий, повышение знаний об АПК и укрепление гордости за достижения отечественного агропрома.
Агродиктант организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с **АО «Россельхозбанк». Его задача — не только проверить знания россиян о сельском хозяйстве, но и привлечь внимание к современным технологиям в агропромышленном комплексе, а также к перспективам развития сельских территорий.
В состав оргкомитета войдут видные политические и общественные деятели, а экспертные комиссии сформируют из ученых, педагогов, представителей отраслевых НИИ, аграрных вузов и практиков.
Как принять участие?
Агродиктант пройдет в гибридном формате:
Офлайн — на 300 площадках во всех 89 регионах страны, включая аграрные вузы, колледжи, агрошколы, предприятия АПК и филиалы Россельхозбанка.
Онлайн — на официальной платформе [агродиктант.рф](https://агродиктант.рф).
Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих ключевые направления сельского хозяйства:
- растениеводство и защита растений,
- животноводство и ветеринария,
- агротехника и цифровизация АПК,
- сельские территории и агротуризм,
- экспорт сельхозпродукции и многое другое.
Кто может участвовать?
Школьники и студенты,
Горожане, далекие от сельского хозяйства,
Специалисты АПК (для них вопросы будут сложнее).
Все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы.
Почему это важно?
Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики России, и Агродиктант поможет расширить знания граждан о том, как устроен агропром, какие профессии востребованы и какие технологии меняют отрасль.
Присоединяйтесь к первой всероссийской акции и проверьте свои знания о сельском хозяйстве!
Даты проведения: 8–12 октября
Участие бесплатное
Подробности: https://агродиктант.рф, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"