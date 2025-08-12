Я нашел ошибку
Главные новости:
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной

12 августа 2025 17:48
173
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".

С 8 по 12 октября в рамках Недели агропромышленного комплекса в России впервые пройдет масштабная просветительская акция — Всероссийский агродиктант. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и направлено на популяризацию аграрных профессий, повышение знаний об АПК и укрепление гордости за достижения отечественного агропрома.

Агродиктант организован федеральным партийным проектом «Единой России» «Российское село» совместно с **АО «Россельхозбанк». Его задача — не только проверить знания россиян о сельском хозяйстве, но и привлечь внимание к современным технологиям в агропромышленном комплексе, а также к перспективам развития сельских территорий.

В состав оргкомитета войдут видные политические и общественные деятели, а экспертные комиссии сформируют из ученых, педагогов, представителей отраслевых НИИ, аграрных вузов и практиков.

Как принять участие?

Агродиктант пройдет в гибридном формате:
Офлайн — на 300 площадках во всех 89 регионах страны, включая аграрные вузы, колледжи, агрошколы, предприятия АПК и филиалы Россельхозбанка.
Онлайн — на официальной платформе [агродиктант.рф](https://агродиктант.рф).

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих ключевые направления сельского хозяйства:
- растениеводство и защита растений,
- животноводство и ветеринария,
- агротехника и цифровизация АПК,
- сельские территории и агротуризм,
- экспорт сельхозпродукции и многое другое.

Кто может участвовать?
 Школьники и студенты,
 Горожане, далекие от сельского хозяйства,
 Специалисты АПК (для них вопросы будут сложнее).

Все участники получат электронные сертификаты, а лучшие — дипломы.

Почему это важно?
Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики России, и Агродиктант поможет расширить знания граждан о том, как устроен агропром, какие профессии востребованы и какие технологии меняют отрасль.

Присоединяйтесь к первой всероссийской акции и проверьте свои знания о сельском хозяйстве!

 Даты проведения: 8–12 октября
 Участие бесплатное
 Подробности: https://агродиктант.рф, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

