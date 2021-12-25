Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям

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Об этом говорится в совместном исследовании сервиса объявлений «Юла» и Райффайзенбанка. Согласно их информации, в декабре 2021 года, в сравнении с декабрем 2020 года, средний чек на покупки для детей у жителей Самарской области снизился на 1% и составил 1768 рублей.

В ряде городов России наблюдается противоположная динамика – тратить на детей в преддверии новогодних праздников стали намного больше. В Челябинске средний чек за год увеличился на 46%, в Екатеринбурге на 40%, в Новосибирске на 36%, в Москве на 34%. Но при этом в Казани начали экономить еще больше, чем в Самаре – средний чек упал на 9%.

Что касается самых популярных покупок, то, по данным исследования, чаще всего в регионе в качестве подарков на Новый год детям покупают наборы Lego – на них приходится две трети продаж. Также пользуются спросом машинки Hot Wheels, (6%), куклы L.O.L. и Barbie (по 5%), роботы-трансформеры (3%) и бластеры Nerf (2%).

При том, что средний чек на детские покупки, в сравнении с прошлым годом, в Самарской области снизился, в сравнении с началом года те же самые игрушки серьезно изменились в цене, пишет Обозрение.

Если раньше набор Lego можно было купить в среднем за 2013 рублей, то сейчас он подешевел на 35%, до 1490 руб. Машинки Hot Wheels, напротив, стали втрое дороже – их цена увеличилась с 1017 рублей до 4046 рублей. Дешевле всего обходились роботы-трансформеры – 899 руб.