Самарцы утверждают, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень

248

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

20% самарцев рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 18% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. 9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. 8% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 4% горожан, телефонные звонки и смс — 3%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор. И только 39% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает.



Мужчины рассказали, что искать работу им чаще мешают несобранность, интернет и хобби. Женщины винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление, а также чаще мужчин признаются, что не до конца понимают, как нужно искать работу.



Время проведения: 9—15 марта 2024 года