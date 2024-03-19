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Самарцы утверждают, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень

19 марта 2024 10:54
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Самарцы утверждают, что искать работу им чаще всего мешают домашние дела, усталость и лень

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

20% самарцев рассказали, что постоянно отвлекаются от поисков работы из-за домашних дел. 18% считают, что не могут сконцентрироваться из-за усталости и переутомления. Каждый десятый самокритичен и винит в затянувшемся трудоустройстве свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность в себе. 9% отвлекающим фактором назвали соцсети и интернет. 8% утверждают, что не понимают, как искать работу. Хобби и увлечения не дают искать работу 4% горожан, телефонные звонки и смс — 3%. По 2% в длительном поиске работы винят друзей и хорошую погоду, 1% — телевизор. И только 39% респондентов от поиска работы ничего не отвлекает.

Мужчины рассказали, что искать работу им чаще мешают несобранность, интернет и хобби. Женщины винят в затянувшемся трудоустройстве домашние обязанности и переутомление, а также чаще мужчин признаются, что не до конца понимают, как нужно искать работу.

Время проведения: 9—15 марта 2024 года

Теги: Опрос

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