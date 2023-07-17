Самарцы стали терпимее к привычкам вторых половин

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие привычки супругов раздражают самарцев. В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке.

Женщин в супругах чаще всего раздражает курение (10%), храп (8%) и беспорядок (7%). О пристрастии мужей к алкоголю говорили 6% женщин, еще 4% раздражает, что мужчины повышают голос. По 3% женщин жаловались на лень и интернет-зависимость своих вторых половин.



Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (8%). О занудстве и болтливости своих спутниц упоминали по 3%.



Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1%).



Среди других раздражающих привычек своих партнеров самарцы называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошенные советы.



Сегодня ничто не раздражает 35% мужчин и 3 из 10 женщин.



Время проведения: 1—14 июля 2023 года