Самарцы стали чаще увольняться по собственному желанию

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Массовое исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало: жители Самарской области стали чаще уходить с работы по собственному желанию. Этот тренд касается и Поволжья в целом.

В III квартале 2023 года 69% участников опроса отметили, что с последнего места работы они уволились по собственному желанию, это самый большой показатель в регионе с начала года. Для сравнения, во II квартале такой ответ дали 63% респондентов.

При этом также впервые с начала года снизилось число самарцев, которых уволили по сокращению штата: за последние три месяца таких было только 10% против 11% во II квартале. Меньше уволенных и из-за реорганизации компаний: 8% против 16% в середине года. В ПФО в целом по собственному желанию уходили 73% респондентов, и это тоже рекордная цифра в 2023 году.

В разрезе профессий чаще других меняют место работы по собственному желанию в этом году юристы (75% представителей этой профессии), рабочий персонал (74%), работники общепита и туризма (74%); по сокращению штата — работники сферы безопасности (16%) и HR-специалисты (15%). Из-за реорганизации компаний страдают чаще остальных топ-менеджеры (16%), а из-за невыполненного плана — работники частных медицинских организаций (3%), сотрудники автобизнеса (2%) и туризма (2%)

«На результаты исследования о причинах увольнений также полезно посмотреть через призму возраста респондентов. Мы видим, что по собственному желанию чаще всего уходят молодые сотрудники до 24 лет (76%). А вот работники 55 лет старше пишут заявление по собственному лишь в 48% случаев. Но при этом они же чаще других (в 18% случаев) теряют работу из-за реорганизационных процессов в компании или обновления руководящего состава. Из-за сокращения штата в этом году чаще всего страдают сотрудники от 35 до 44 лет (12% респондентов)», — отмечает Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье.