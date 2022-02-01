Самарцы считают, что 2022 год будет хуже прошлого

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Автомобильный сайт Дром выяснил, насколько оптимистично россияне смотрят в новый 2022 год. Всего 31% жителей Самарской области ожидают, что текущий год будет лучше, чем 2021. При этом больше половины самарцев (54%) считают, что станет только хуже. А 15% ответили, что год будет таким же, как и прошлый.

В среднем по стране половина россиян (50%) ожидает, что 2022-ой будет хуже, треть (36%) опрошенных — будет лучше, а 14% ответили, что год окажется таким же.

Результаты опроса значительно отличаются от региона к региону. Самые оптимистичные россияне проживают в Крыму, Бурятии и Пермском крае. В этих регионах почти половина опрошенных уверена, что год будет лучше. А в Ростовской и Оренбургской областях больше всего пессимистов: почти 60% считают, что будет хуже.

Участники опроса отмечают, что больше всего на их настроение влияет экономическая ситуация в стране, рост цен и повышение налогов, а также продолжающаяся пандемия COVID-19.

Всероссийский опрос проводился с 27 декабря 2021 года по 10 января 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 14 тысяч человек.