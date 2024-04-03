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Самарцы рассказали, во сколько лет хотели бы выйти на пенсию

3 апреля 2024 13:26
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Самарцы рассказали, во сколько лет хотели бы выйти на пенсию

Работа.ру и СберНПФ выяснили, какие планы на пенсию строят россияне. Как показал опрос, о собственной пенсии уже задумывались 59% опрошенных. Причём женщин среди них больше, чем мужчин (62 и 56% соответственно). 26% респондентов пока не думали о пенсии, а 15% уже получают её.

Молодые люди до 18 лет редко планируют свой выход на пенсию — так ответили только 4% респондентов. 12% опрошенных задумались о жизни после завершения карьеры в 18–25 лет, 18% — в 26–35 лет. Четверть россиян (25%) начинают строить планы в период с 36 до 45 лет, 30% — с 46 до 55 лет, 9% — в 56–65 лет. Лишь 1% участников опроса отметили вариант «после 65 лет».

В среднем россияне хотели бы выйти на пенсию в 58 лет. В Москве и области эта цифра чуть выше (60 лет), а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — ниже (55 лет). Нижегородцы готовы работать до 61 года, новосибирцы предпочли бы отправиться на заслуженный отдых в 57 лет, а жители Башкортостана — в 56 лет.

61% опрошенных собираются продолжать работать так долго, как это возможно, после выхода на пенсию. 56% планируют жить на пенсию, а треть (33%) — на накопления. 18% намерены жить на проценты от инвестиций и вкладов, 16% — на доход от сдачи недвижимости. Ещё 7% опрошенных рассчитывают на помощь детей, а 3% планируют получить большое наследство.

Теги: Опрос

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