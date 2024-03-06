Самарцы рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 8 марта в этом году

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Опрос проводился с 26 февраля по 4 марта среди 2050 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Самарской области.

Согласно результатам исследования, в этом году в 83% компаний обязанность устраивать 8 марта лежит на мужской части коллектива. Как отметили 89% респондентов, они делают это добровольно, а остальные 11% из-за того, что нельзя отказаться. При этом отменить корпоративное празднование мечтают 22% опрошенных мужчин.

Сотрудники самарских компаний на 8 марта обычно (множественный вариант выбора ответов) устраивают фуршет (72%), конкурсы, игры, викторины (20%), идут в ресторан (19%), заказывают аниматоров (5%). Чаще всего еду и напитки оплачивает мужская часть коллектива, отмечают 34% респондентов, а также компания (34%) или мужчины и компания по частям (32%).

Подарки сотрудницам будут дарить практически во всех коллективах (97%). 40% компаний подарки покупают за счет мужской части коллектива, в 42% компаний часть платит работодатель, а часть – мужчины, а полностью из своих средств подарки оплачивают в 18% компаний. На подарки мужчины собирают в основном по 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (28%). В 21% организаций сдают произвольную сумму, в 17% – по 200-300 рублей, в 9% – сбрасываются по 100-200 рублей.