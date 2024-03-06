Самарцы рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 8 марта в этом году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Октябрьске произошло два пожара за сутки
В Октябрьске произошло два пожара за сутки
Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место
Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место
Повар из Тольятти пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева
Повар из Тольятти пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых
За прошлый год соотношение резюме женщин и мужчин впервые за три года сдвинулось в пользу первых
Самарец украл средство для стирки и сливочное масло
Самарец украл средство для стирки и сливочное масло
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
Самарский пенсионер хотел заработать на бирже, но отдал аферисту 1,2 млн
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.16
-0.19
EUR 98.94
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Самарская делегация приняла участие в Шествии молодёжи мира в Сочи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 8 марта в этом году

6 марта 2024 09:18
110
Самарцы рассказали, сколько потратят на подарки коллегам к 8 марта в этом году

Опрос проводился с 26 февраля по 4 марта среди 2050 работающих мужчин в возрасте от 25 до 55 лет во всех округах РФ, в том числе и в Самарской области. 

Согласно результатам исследования, в этом году в 83% компаний обязанность устраивать 8 марта лежит на мужской части коллектива. Как отметили 89% респондентов, они делают это добровольно, а остальные 11% из-за того, что нельзя отказаться. При этом отменить корпоративное празднование мечтают 22% опрошенных мужчин.

Сотрудники самарских компаний на 8 марта обычно (множественный вариант выбора ответов) устраивают фуршет (72%), конкурсы, игры, викторины (20%), идут в ресторан (19%), заказывают аниматоров (5%). Чаще всего еду и напитки оплачивает мужская часть коллектива, отмечают 34% респондентов, а также компания (34%) или мужчины и компания по частям (32%).

Подарки сотрудницам будут дарить практически во всех коллективах (97%). 40% компаний подарки покупают за счет мужской части коллектива, в 42% компаний часть платит работодатель, а часть – мужчины, а полностью из своих средств подарки оплачивают в 18% компаний. На подарки мужчины собирают в основном по 400-500 рублей (25%) и больше 500 рублей (28%). В 21% организаций сдают произвольную сумму, в 17% – по 200-300 рублей, в 9% – сбрасываются по 100-200 рублей.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
06 марта 2024, 10:50
Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым
Для россиян ЗОЖ состоит из трех ключевых компонентов: физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек. Общество
54
63% самарцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
06 марта 2024, 09:38
63% самарцев поддерживают законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Реже других об одобрении законопроекта говорили бездетные респонденты. Экономика
97
Мужчины из Самары рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин
05 марта 2024, 09:55
Мужчины из Самары рассказали, какие безрассудные поступки совершали ради женщин
Женитьба, по мнению каждого четвертого мужчины, — самое безрассудное, что только им приходилось делать ради женщины.  Общество
287
В центре внимания
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
473
Прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы».
5 марта 2024  20:07
В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы
495
В Самаре после праздников на линию выйдут новые автобусы.
5 марта 2024  19:09
Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре
2970
Губернатор отметил вклад самарчанок в развитие региона, вручив им награды.
5 марта 2024  14:55
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил местных жительниц с 8 Марта
583
Дмитрий Азаров отметил вклад самарских женщин в развитие региона.
5 марта 2024  14:43
Женщины Самарской области получают поздравления с 8 марта
607
Весь список