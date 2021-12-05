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Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

5 декабря 2021 11:41
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Самарцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

Среднестатистический россиянин собирается потратить на новогодние подарки 13 тыс. рублей. Самый большой бюджет на подарки планируют жители Москвы, а самый маленький — Самары.

В Самаре жители города планируют потратить 12,2 тыс. рублей на новогодние подарки. Город занимает последнее место среди миллионников по бюджету на подарки. Сумма в этом году оказалась больше, чем в 2019, тогда для подобных нужд самарцам требовалось 12 тыс. рублей. На подарки к прошлому Новому году жители Самары потратили такую же сумму как в 2019 году – 12 тыс. рублей: сказалось влияние эпидемии COVID-19 на экономику и доходы граждан в регионе.

9% россиян готовят новогодние подарки для коллег, и это больше, чем год назад (в 2020-м было 6%). Друзей будут одаривать 19% опрошенных. Каждый третий планирует порадовать презентом свою вторую половину (32%). 12% не забудут про себя. Но чаще всего поздравляют, конечно, родню (66%). 16% не планируют покупку подарков на Новый год.

Средний бюджет на новогодние подарки в этом году — 13 тыс. руб. Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но укладываются в более скромную сумму (10 и 15,7 тыс. руб. соответственно). Бюджет на новогодние подарки ожидаемо растет с увеличением уровня доходов опрошенных: в среднем 10 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 30000 тыс. руб. и 17,8 тыс. руб. у тех, кто зарабатывает от 80000 руб. в месяц.

По сравнению с прошлым годом планируемые расходы на новогодние подарки выросли на 10%, но пока они чуть меньше, чем до пандемии: 13 тыс. руб. сегодня; 11,8 тыс. руб. в 2020 году и 13,5 тыс. руб. в 2019-м.

Среди жителей городов с численностью населения от 1 млн человек самый щедрый бюджет на новогодние подарки — в Москве (в среднем 17 тыс. руб.). На втором месте — Красноярск и Ростов-на-Дону (по 16 тыс. руб.). На третьем — Санкт-Петербург (15 тыс. руб.). Самые экономные бюджеты — в Новосибирске и Самаре (12,3 и 12,2 тыс. руб. соответственно). В Уфе планируемые расходы на новогодние подарки за год выросли на 17% (13,3 тыс. руб. сейчас и 11,4 тыс. руб. в 2020 году), в Волгограде — на 15% (13 и 11,3 тыс. руб. соответственно).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 702
Время проведения: 11—24 ноября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 5000 респондентов

Теги: Опрос

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