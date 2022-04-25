самарцы рассказали, сколько денег тратят на сигареты

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, как часто респонденты делают перекуры на работе, сколько тратят на сигареты и вызывает ли вредная привычка сотрудников недовольство руководителя.

Опрос проводили среди 2020 жителей страны – том числе и из Самарской области. Более половины респондентов (59%) рассказали, что курят. Исследование показало, что 36% опрошенных ситуативные курильщики, 30% курят табачные изделия, а 31% – электронные сигареты или устройства нагревания табака. Среди причин, по которым опрошенные курят, самый популярный ответ «просто привычка» – 34%, затем «за компанию с друзьями или коллегами» – 32% респондентов, «помогает справиться со стрессом» – 21%, а затрудняются назвать причину 13%.

Согласно опросу, 42% курящих участников опроса тратят в год на сигареты до 10 тысяч рублей, 30% – 10-30 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч рублей – 13%, а также больше 50 тысяч рублей – 9%, не считали расходы – 6%.

Делают перекуры 2-3 раза во время рабочего дня 31% ответивших, выходят покурить 4-5 раз – 14%, по 6-8 и более раз – 12%, курят за рабочий день 1 раз – 6%, не контролируют количество 13%, а 24% говорят, что во время работы не курят. Специальная комната для курения в компании есть только у 31%.

По мнению большинства опрошенных (60%) их вредная привычка не вызывает недовольства со стороны работодателя, еще 23% говорят, что руководитель не имеет претензий, потому что курит сам. При этом часть сотрудников признается, что руководителю их курение не нравится: 7% опрошенных недовольство не высказывают, 6% начальник просит реже тратить рабочее время на перекуры, либо курить в обеденное или нерабочее время.

На вопрос «Планируете ли вы в ближайшем будущем полностью отказаться от курения» 44% респондентов ответили положительно. Затруднились ответить 32, остальные же бросать не планируют. Основными причинами отказа от вредной привычки могут стать: ухудшение здоровья – такой вариант выбрали 45% опрошенных, просто желание бросить – 25%, экономия денег – 19%, занятия спортом – 5%.