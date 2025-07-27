Самарцы рассказали, с какими вещами им трудно расставаться

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Что из отслуживших свое вещей самарцам особенно жалко выбрасывать? 21% трудно расстаться со старой одеждой и обувью. 14% жалко отправить в мусорное ведро вещи, которые связаны с воспоминаниями. Выбросить старую бытовою технику и электронику не могут 9% опрошенных, 7% не решаются выбрасывать книги, по 4% — мебель, игрушки и детские вещи. По 2% опрошенных дорожат подарками или бижутерией.



Также горожанам жалко выбрасывать инструменты, запчасти, посуду, пакеты и горшечные цветы.



23% респондентов легко избавляются от ненужных вещей, 11% — напротив, ничего не могут выбросить.

Время проведения: 13 — 18 июля 2025 года