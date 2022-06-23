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Самарцы рассказали, с каким цветом ассоциируется профессия у различных профгрупп

23 июня 2022 10:06
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Самарцы рассказали, с каким цветом ассоциируется профессия у различных профгрупп

Большинство профессиональных групп ассоциирует свою работу с зеленым цветом. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары.

С каким цветом ассоциируется профессия у представителей различных профгрупп в Самаре? Самыми популярными оказались оттенки зеленого: они на первом месте у HR-менеджеров (29%), администраторов (26%), бухгалтеров (18%), водителей (37%), дизайнеров (16%), диспетчеров (27%), инженеров (21%), рабочих (10%), кладовщиков (17%), маркетологов (32%), снабженцев (15%), специалистов по продажам и работе с клиентами (26%), операторов call-центров (14%), продавцов (13%), секретарей (19%), учителей (23%) и экономистов (20%). Синие тона в приоритете у системных администраторов и юристов (25 и 23% соответственно), серебристые оттенки выбрали 24% программистов , красные — 22% воспитателей, черный выбрали 33% охранников, белому отдали предпочтение врачи и медицинские сестры (46 и 43%).

Топ-3 цветовых ассоциаций совпадает у бухгалтеров, инженеров, юристов, менеджеров по продажам и продавцов — это зеленые, красные и синие оттенки. Еще больше совпадений в цветовой палитре у квалифицированных рабочих и кладовщиков: их топ-3 предпочтений состоит из зеленых, синих, серебристых и черных тонов. Среди наиболее популярных цветовых ассоциаций врачей и медсестер есть белый и зеленый цвета. Маркетологи в топ-3 ассоциаций собрали цветовую комбинацию из желтого, синего и зеленого цветов.

Время проведения: 1—20 июня 2022 года

Теги: Опрос

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