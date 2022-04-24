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Самарцы рассказали об отпускных предпочтениях

24 апреля 2022 11:36
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Самарцы рассказали об отпускных предпочтениях

Путешествие и отпуск на пляже — любимые виды отдыха самарцев в любой сезон. Популярность спорта растет осенью, а зимой больше любят отдыхать дома. Как смена времен года отражается на отпускных пристрастиях самарцев, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в опросах о любимом виде отдыха, которые проводились в разные сезоны среди горожан. приняли участие 6400 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Любимый вид отдыха самарцев — путешествия по городам и странам. На втором месте — пляжный отдых. Причем популярность пляжного отдыха максимальна в летний период (14% опрошенных), а страсть к путешествиям разгорается весной и летом не ослабевает (по 29%). Домоседство как вид отдыха больше всего популярно зимой (14%). Отдых в деревне одинаково популярен зимой и осенью (также по 11%). К спорту и активному отдыху самарцы более благосклонны в осенний период (9%). В осенний и весенний сезоны чуть возрастает популярность охоты и рыбалки (по 7%), а также экскурсионного отдыха (по 5%).

В любые сезоны путешествия, пляжный отдых и экскурсии более популярны среди женщин (причем пик любви приходится на весну), а спорт и охота или рыбалка — среди мужчин (сильный пол спортом особенно увлечен осенью, а страсть к охоте и рыбной ловле стабильна во все сезоны). Женщины чаще скучают по даче в зимний период, во все остальные времена года в любви к своим фазендам чаще признавались мужчины.

Время проведения: июль и октябрь 2021 года, январь и апрель 2022 года

Теги: Опрос

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