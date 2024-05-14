Самарцы рассказали об основных источниках стресса на работе

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Самары.

Топ-3 наиболее стрессогенных факторов на работе: отношение руководства (19% опрошенных), непрофессионализм команды (12%) и высокая нагрузка (11%). По 9% самарцев нервничают главным образом из-за некомпетентности начальства и поведения сослуживцев (сплетен, интриг и проч.). У 7% стресс вызывает маленькая зарплата. У 6% — размытые нечеткие задачи. Счастливчиков, не испытывающих стресса на работе, — всего 4% от общего числа опрошенных.



Мужчины чаще называли источником стресса непрофессионализм непосредственного руководителя и маленький заработок, женщины более чувствительны к поведению руководства и коллег.

Время проведения: 22 апреля — 7 мая 2024 года