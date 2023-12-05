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Самарцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках

5 декабря 2023 10:26
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самарцы рассказали о самых неудачных новогодних подарках

Прежде чем готовить сюрпризы друзьям и близким на Новый год, сверьтесь с нашим антирейтингом новогодних подарков. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Худшими новогодними подарками 11% самарцев считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 7% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. В наш антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 3% голосов). Еще 8% рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерия и проч.

Для 2% опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения.

9% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

Каждый третий горожанин не получал плохих новогодних подарков.

Мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины же не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.

Время проведения: 15 ноября — 4 декабря 2023 года

Теги: Опрос

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