Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы полезные для здоровья «зимние» напитки
Названы полезные для здоровья «зимние» напитки
В Самарской области у села Надеждино разбились 66-летний водитель Renault Sandero и его пассажир
В Самарской области у села Надеждино разбились 66-летний водитель Renault Sandero и его пассажир
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Сызранка в аптеке забрала кошелек у пенсионера
Сызранка в аптеке забрала кошелек у пенсионера
Самарцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах
Самарцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах
Жигулевец воровал в сетевых магазинах
Жигулевец воровал в сетевых магазинах
Трое пострадали в ДТП в Тольятти
Трое пострадали в ДТП в Тольятти
В Тольятти сотрудники облМЧС обучили кадетов приемам сердечно-легочной реанимации
В Тольятти сотрудники облМЧС обучили кадетов приемам сердечно-легочной реанимации
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.03
EUR 98.42
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

17 декабря 2023 12:07
108
Самарцы рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Спокойствием в предновогодней суете может похвастаться только 1 из 3 горожан. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 11% самарцев назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка (8% голосов). Еще 8% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 7% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% горожан. 3% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Для 33% респондентов нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 2% наоборот — раздражает все. Еще 4% не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.

Время проведения: 30 ноября — 14 декабря 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам
15 декабря 2023, 13:38
Треть самарцев положительно относится к новогодним корпоративам
78% респондентов отмечают, что хотели бы иметь возможность самим решать, участвовать в совместном праздновании или нет. Общество
435
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
15 декабря 2023, 10:13
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
20% горожан будут работать в праздники. Общество
365
Только 35% работодателей в Самаре практикуют удаленку
14 декабря 2023, 10:07
Только 35% работодателей в Самаре практикуют удаленку
Только в 8% компаний есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Общество
421
В центре внимания
в Самаре начали работать официальные елочные базары
16 декабря 2023  11:52
В Самаре начали работать официальные елочные базары
498
Глава региона отметил: в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходят подготовленные, высококвалифицированные кадры.
15 декабря 2023  17:10
Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году
845
Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».
15 декабря 2023  16:35
В Самарской области станет проще заключить социальный контракт
539
Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Тольятти.
15 декабря 2023  15:41
Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла 93%
557
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
15 декабря 2023  14:05
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
609
Весь список