Самарцы рассказали о готовности брать кредит на отпуск в этом году

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Опрос проводили среди 2060 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет – в том числе и в Самарской области. Как показало исследование Зарплаты.ру, 17% самарцев хотят взять кредит на отпуск, 37% не исключают такую возможность, а 46% брать кредит не планируют. При этом в основном желающие брать кредиты на отпуск – участники опроса в возрасте 25-34 и 35-44 лет.

Более трети опрошенных (32%) хотят взять в кредит на отпуск от 50 до 100 тыс. рублей. Также планируют использовать заемные средства: менее 25 тыс. рублей – 5%, от 25 до 50 тыс. рублей – 25%, от 100 до 150 тыс. рублей – 29%, от 150 до 200 тыс. рублей – 5%, свыше 200 тыс. рублей – 4%.

По мнению участников опроса, желающих взять заемные средства, самый популярный способ – кредитная карта, ей хотят воспользоваться 53% респондентов. Банковский кредит для получения наличных возьмет 30% опрошенных, а займут деньги у знакомых или друзей – 10%. Лишь 7% респондентов не определились со способом займа.

Согласно опросу, брать кредит респондентам приходится на случай непредвиденных трат – 44%, на любые траты – 33%, а 23% полностью организуют отдых на заемные средства.

По данным исследования, из желающих или предполагающих взять заем на отпуск большинство – сотрудники сферы услуг, образования, финансов, строительства и медицины.