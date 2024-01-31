Самарцы рассказали, на что планируют тратить больше времени в 2024 году

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, на что жители Самарской области планируют тратить больше времени в этом году.

Большинство жителей Самарской области в 2024 году планируют уделять больше времени работе — так респонденты отвечали в 71% случаев. Чаще всего такой ответ дают соискатели от 18 до 24 лет. В разрезе профессиональных сфер больше времени уделять работе хотят сотрудники из областей «Информационные технологии» (74%), «Маркетинг, реклама, PR» (73%), «Наука, образование» (72%).

Вторым по популярности стал ответ «саморазвитие» — 56%. Такой ответ чаще остальных встречался у соискателей в возрасте от 18 до 24 лет, а в разрезе профессий — у специалистов из сфер «Информационные технологии» (60% ответов), «Маркетинг, реклама, PR» (52%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (54% ответов).

На третьем месте оказалось здоровье, уделять ему больше времени планирует 44% опрошенных. Чаще всего это соискатели в возрасте от 25 до 34 лет, специалисты из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (40%), «Информационные технологии» и «Юристы» (по 39% ответов).

Также 41% самарцев планируют тратить больше времени на семью, по 22% — на хобби и образование, 14% — на спорт, 6% — на друзей.