Самарцы рассказали, какую сумму ежемесячной выплаты от государства хотели бы получать

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Средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению россиян, должна составлять почти 33,5 тыс. руб. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, хотели бы россияне получать базовый безусловный доход, и если да, то в каком размере. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в том числе и из Самары.

60% самарцев считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства, а сумма выплаты должна составлять 33,7 тыс. рублей. Для сравнения, в 2021 году горожане хотели получать от государства 30,4 тыс. рублей, а идею базового безусловного дохода поддерживали 51% респондентов.

56% россиян считают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определённые люди». Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».



Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%). Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц.



Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентных пунктов. Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30 100 до 33 400 руб.



Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 000 руб. в месяц. На втором месте — Краснодар (36400 руб.). На третьем — Красноярск (36100 руб.). Жители Санкт-Петербурга скромнее: средняя сумма составляет 33 500 руб.



За 2 года сильнее всего в относительном выражении возросли запросы жителей Ростова-на-Дону, Новосибирска и Екатеринбурга (плюс по 15%). А вот в Красноярске, Санкт-Петербурге и Омске, желаемые ежемесячные суммы выплат с 2021 года практически не изменились.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 390

Время проведения: 11 июля — 10 августа 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов