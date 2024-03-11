Самарцы рассказали, какой день недели считают самым продуктивным для работы

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Лучшее время года для работы на удаленке — зима, самый продуктивный день недели — понедельник. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

18% самарцев назвали зиму самым продуктивным временем года. У 16% респондентов пик продуктивности приходится на весну, у 12% — на лето. Осенью работают в полную силу 9% горожан.



Зимний период — лучшее время для работы удаленных сотрудников (22%). Персонал на гибридном графике чаще утверждает, что пик продуктивности приходится на весну (16%).



В течение недели горожане лучше всего работают по средам — 20% опрошенных назвали этот день самым продуктивным. По 16% респондентов назвали понедельник и вторник самыми плодотворными рабочими днями. На четверг пик продуктивности приходится у 11% респондентов, на пятницу — еще у 9%.



Работающие на территории работодателя и персонал на гибридном графике уверены, что лучше всего трудятся по средам (22 и 23% соответственно). Удаленщики лучшим рабочим днем недели назвали понедельник (20%).



Время проведения: 21—29 февраля 2024 года