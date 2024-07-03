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Самарцы рассказали, какие отрасли считают перспективными для карьеры

3 июля 2024 12:59
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Самарцы рассказали, какие отрасли считают перспективными для карьеры

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

39% самарцев уверены, что карьерные перспективы сегодня выше, в первую очередь, у тех, кто занят в области информационных технологий. Примечательно, что чаще об этом говорят женщины, чем мужчины (44% против 34%), хотя по статистике в IT работает больше представителей сильного пола.
Второе место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 17% голосов граждан. Перспективными для роста в должности и уровне дохода горожане считают торговлю (13%), медицину и тяжелую промышленность (по 12%), финансовую сферу (11%).

Женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы и военную службу.

Среди других отраслей, где можно добиться успехов на карьерном поприще, опрошенные называли робототехнику, авиацию, психологию, блогинг, закупки, e-commerce и проч.
 

Время проведения: 1—25 июня 2024 года

Теги: Опрос

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